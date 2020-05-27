Стала известна дата выхода финального сезона сериала "Тьма"

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер финального сезона немецкого драматического сериала "Тьма" и объявили дату его выхода, которая состоится 27 июня.

Детали сюжета держатся в секрете, но в ролике создатели шоу интригуют зрителей загадочной фразой: "Конец — это начало, а начало — это конец".

Действие происходит в вымышленном городе Виндене, в котором периодически происходят странные вещи: пропадают или погибают люди. Оказывается, что со всем этим связаны четыре семьи, которым предстоит разобраться со своим прошлым, настоящим и будущим.

Первый сезон сериала "Тьма" вышел в 2017 году. Он был положительно принят зрителями и критиками (на сайте IMDb шоу получило высокую оценку — 8,7) в Германии, а также за ее пределами.