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Культура
2020-05-27T03:45
https://ria.ru/20200527/1572020517.html
Стала известна дата выхода финального сезона сериала "Тьма"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572021270_162:0:1268:622_1036x0_80_0_0_350c2b577c31e80322fc7d47d82d02e2.jpg
РИА Новости

Стала известна дата выхода финального сезона сериала "Тьма"

03:45 27.05.2020
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер финального сезона немецкого драматического сериала "Тьма" и объявили дату его выхода, которая состоится 27 июня.
Детали сюжета держатся в секрете, но в ролике создатели шоу интригуют зрителей загадочной фразой: "Конец — это начало, а начало — это конец".
Действие происходит в вымышленном городе Виндене, в котором периодически происходят странные вещи: пропадают или погибают люди. Оказывается, что со всем этим связаны четыре семьи, которым предстоит разобраться со своим прошлым, настоящим и будущим.
Первый сезон сериала "Тьма" вышел в 2017 году. Он был положительно принят зрителями и критиками (на сайте IMDb шоу получило высокую оценку — 8,7) в Германии, а также за ее пределами.
Создатели проекта — Баран бо Одар и Янтье Фризе. В главных ролях: Лиза Викари, Луис Хофманн, Майя Шёне, Оливер Мазуччи, Андреас Пичман и другие.
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