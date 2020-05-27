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РИА Наука
2020-05-27T03:00
https://ria.ru/20200527/1572020260.html
Ученые предложили новый метод томографии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572025326_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_deb1a82e21f9f4e0c9a1aafe57fb27a1.jpg
РИА Новости

Ученые предложили новый метод томографии

03:00 27.05.2020
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© Фото : Национальный исследовательский Томский политехнический университетПромышленная томография в Томском политехе
Промышленная томография в Томском политехе
© Фото : Национальный исследовательский Томский политехнический университет
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Способ контроля состояния труднодоступных и крупногабаритных объектов предложили ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По их словам, данный метод позволит контролировать состояние таких "неудобных" объектов, как балки жилых домов, опоры. Результаты данного исследования опубликованы в журнале "NDT & E International".
В настоящее время для выявления внутренних дефектов — пор, трещин, расслоений — используются различные методы неразрушающего контроля. Один из методов сканирования крупногабаритных объектов — рентгеновская томография. С ее помощью можно "просветить" сканируемое с наибольшего числа сторон: для этого вращают либо объект, либо систему вокруг него. Но крупногабаритные объекты технически сложно или вообще невозможно вращать, кроме того их сканирование может привести к износу томографического оборудования.
"Предложенный нами метод позволяет не вращать объект, а производить сбор данных благодаря учету геометрии пучка излучения, представляя его как набор отдельных лучей, и изменению расстояния между источником и детектором излучения. Рентгеновская томография позволила реализовать по-новому процесс сбора данных", — прокомментировал автор исследования, младший научный сотрудник международной научно-образовательной лаборатории неразрушающего контроля ТПУ Али Оздиев.
По его словам, полученная технология узкоспециализирована, но весьма эффективна для промышленного инспектирования и неразрушающего контроля. Новый метод поможет сканировать крупногабаритные или зафиксированные объекты — например, балка или опора, так как физический доступ к таким объектам ограничен.
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Следующий шаг — это создание полноценного прототипа сканирующей установки в соответствии с предлагаемым методом, что позволит отработать технологию для выхода на рынки.
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