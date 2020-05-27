Ученые предложили новый метод томографии

В настоящее время для выявления внутренних дефектов — пор, трещин, расслоений — используются различные методы неразрушающего контроля. Один из методов сканирования крупногабаритных объектов — рентгеновская томография. С ее помощью можно "просветить" сканируемое с наибольшего числа сторон: для этого вращают либо объект, либо систему вокруг него. Но крупногабаритные объекты технически сложно или вообще невозможно вращать, кроме того их сканирование может привести к износу томографического оборудования.