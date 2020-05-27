Ученые предложили новый метод томографии

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Способ контроля состояния труднодоступных и крупногабаритных объектов предложили ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По их словам, данный метод позволит контролировать состояние таких "неудобных" объектов, как балки жилых домов, опоры. Результаты данного исследования опубликованы в журнале "NDT & E International".
В настоящее время для выявления внутренних дефектов — пор, трещин, расслоений — используются различные методы неразрушающего контроля. Один из методов сканирования крупногабаритных объектов — рентгеновская томография. С ее помощью можно "просветить" сканируемое с наибольшего числа сторон: для этого вращают либо объект, либо систему вокруг него. Но крупногабаритные объекты технически сложно или вообще невозможно вращать, кроме того их сканирование может привести к износу томографического оборудования.
"Предложенный нами метод позволяет не вращать объект, а производить сбор данных благодаря учету геометрии пучка излучения, представляя его как набор отдельных лучей, и изменению расстояния между источником и детектором излучения. Рентгеновская томография позволила реализовать по-новому процесс сбора данных", — прокомментировал автор исследования, младший научный сотрудник международной научно-образовательной лаборатории неразрушающего контроля ТПУ Али Оздиев.
По его словам, полученная технология узкоспециализирована, но весьма эффективна для промышленного инспектирования и неразрушающего контроля. Новый метод поможет сканировать крупногабаритные или зафиксированные объекты — например, балка или опора, так как физический доступ к таким объектам ограничен.
Следующий шаг — это создание полноценного прототипа сканирующей установки в соответствии с предлагаемым методом, что позволит отработать технологию для выхода на рынки.