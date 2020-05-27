В Бельгии в зоопарке белый медведь поиграл со смотрителем в бассейне

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" белый медведь поиграл со смотрителем в бассейне, В бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" белый медведь поиграл со смотрителем в бассейне, сообщает Daily Mail.

Сотрудники зоосада, расположенного в 60 километрах от Брюсселя, сняли на видео, как работник стоит на суше по одну сторону стекла и касается его, чтобы привлечь внимание ныряющего медведя — по другую сторону стекла. Хищник смотрит на него, плывет к нему, и вместе с ним несколько раз меняет направление движения. Иногда животное поднимается на поверхность, чтобы сделать вдох.

"Мы держим белых медведей, моржей, северных оленей и сибирских тигров в огромных вольерах, максимально приближенных к их естественной среде обитания, — рассказали в зоопарке. – У нас построен один из крупнейших в мире вольеров для белых медведей с огромным бассейном с охлажденной морской водой. Люди могут наблюдать за ними под водой – через стекло, как в аквариуме".