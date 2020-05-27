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Туризм
2020-05-27T01:04
https://ria.ru/20200527/1572018717.html
В Бельгии в зоопарке белый медведь поиграл со смотрителем в бассейне
https://cdn22.img.ria.ru/images/152665/44/1526654438_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_acdbb49d35c8672b802af4fecbc9add6.jpg
РИА Новости

В Бельгии в зоопарке белый медведь поиграл со смотрителем в бассейне

01:04 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБелая медведица Умка-Аяны в Московском зоопарке. 16 августа 2018
Белая медведица Умка-Аяны в Московском зоопарке. 16 августа 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" белый медведь поиграл со смотрителем в бассейне, сообщает Daily Mail.
Сотрудники зоосада, расположенного в 60 километрах от Брюсселя, сняли на видео, как работник стоит на суше по одну сторону стекла и касается его, чтобы привлечь внимание ныряющего медведя — по другую сторону стекла. Хищник смотрит на него, плывет к нему, и вместе с ним несколько раз меняет направление движения. Иногда животное поднимается на поверхность, чтобы сделать вдох.
"Мы держим белых медведей, моржей, северных оленей и сибирских тигров в огромных вольерах, максимально приближенных к их естественной среде обитания, — рассказали в зоопарке. – У нас построен один из крупнейших в мире вольеров для белых медведей с огромным бассейном с охлажденной морской водой. Люди могут наблюдать за ними под водой – через стекло, как в аквариуме".
В этом зоопарке есть также большая ледяная пещера, где поддерживается минусовая температура. В нее заходят животные, обитающие в северных широтах.
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