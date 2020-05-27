Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Байопик об Эми Уайнхаус находится в стадии написания сценария и может выйти уже через год или два, . Байопик об Эми Уайнхаус находится в стадии написания сценария и может выйти уже через год или два, сообщает NME со ссылкой на слова отца певицы.

Митч Уайнхаус подчеркнул в интервью Полу Данану в подкасте The Morning After, что этот фильм "правдиво" расскажет о жизни его дочери в отличие от документальной ленты "Эми" (2015) Азифа Кападии, в которой, как он считает, его отношения в дочерью были отражены "неверно".

"Это будет отличный фильм, и в нем можно будет увидеть ту Эми, какой она была на самом деле", – уверен он.

На вопрос о том, кто сыграет главную роль, он ответил: "Кастинг будет проходить по рекомендациям продюсера. Роль Эми сыграет неизвестная актриса, хорошо, если это будет еврейская девушка с востока или севера Лондона, немного похожая на нее".