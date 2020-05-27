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Культура
2020-05-27T01:18
https://ria.ru/20200527/1572017303.html
Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
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РИА Новости

Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице

01:18 27.05.2020
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© AP Photo / Matt DunhamБританская певица Эми Уайнхаус
Британская певица Эми Уайнхаус
© AP Photo / Matt Dunham
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Байопик об Эми Уайнхаус находится в стадии написания сценария и может выйти уже через год или два, сообщает NME со ссылкой на слова отца певицы.
Митч Уайнхаус подчеркнул в интервью Полу Данану в подкасте The Morning After, что этот фильм "правдиво" расскажет о жизни его дочери в отличие от документальной ленты "Эми" (2015) Азифа Кападии, в которой, как он считает, его отношения в дочерью были отражены "неверно".
"Это будет отличный фильм, и в нем можно будет увидеть ту Эми, какой она была на самом деле", – уверен он.
На вопрос о том, кто сыграет главную роль, он ответил: "Кастинг будет проходить по рекомендациям продюсера. Роль Эми сыграет неизвестная актриса, хорошо, если это будет еврейская девушка с востока или севера Лондона, немного похожая на нее".
Ранее Митч Уайнхаус говорил, что новый фильм о его дочери будет сделан по примеру "Богемской рапсодии" и "Рокетмэна".
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