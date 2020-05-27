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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
2020-05-27T14:00
https://ria.ru/20200527/1572003116.html
"Заговор классиков". Вяземский. Первый в России критик коммунизма
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572003288_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_4f500d0199434bfd0fb39334160b9b8b.jpg
РИА Новости

"Заговор классиков". Вяземский. Первый в России критик коммунизма

14:00 27.05.2020
2903
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Вяземский. Первый в России критик коммунизма
Вчера, 14:00
Поэт и князь, ближайший друг Пушкина, участник реформ Александра Первого. "Декабрист без декабря". Богатый наследник, проигравший в карты полмиллиона рублей. Несчастный отец, переживший трех дочерей. Мыслитель, прошедший путь от негодования к смирению. Первый по времени критик коммунизма в России.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
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