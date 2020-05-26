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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T23:32
https://ria.ru/20200526/1572032959.html
Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:193:3071:1920_1036x0_80_0_0_fdb3b77e435c13120b1b2dc70e5c6b1e.jpg
РИА Новости

Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму

23:29 26.05.2020 (обновлено: 23:32 26.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Цены на отдых в Крыму будут падать из-за пандемии коронавируса, заявила в интервью "Вести Крым" начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева.
"Я думаю, что любой предприниматель должен подстраиваться под конъюнктуру рынка. В любом случае, цены будут снижаться", — сказала она.
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Как считает Артемьева, в этом курортном сезоне не будет "богатого туриста". И поэтому бизнесу нужно будет подстраиваться под уровень дохода путешественников, которые решат отправиться в Крым, и снижать цены на свои услуги, добавила она.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены свыше 5,4 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.
В России коронавирус диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели, 3807 пациентов скончались.
В Крыму зарегистрировано 349 случаев COVID-19, вылечились 3154 человека, умерли — 11. В воскресенье руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что полуостров готов к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии.
При этом глава региона Сергей Аксенов подчеркнул, что начало курортного сезона зависит от дисциплины крымчан, соблюдения профилактических мер и слаженной работы всех служб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяСергей Аксенов (политик)ФеодосияВОЗРеспублика КрымОбщество
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