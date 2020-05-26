Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму

"Я думаю, что любой предприниматель должен подстраиваться под конъюнктуру рынка. В любом случае, цены будут снижаться", — сказала она.
Как считает Артемьева, в этом курортном сезоне не будет "богатого туриста". И поэтому бизнесу нужно будет подстраиваться под уровень дохода путешественников, которые решат отправиться в Крым, и снижать цены на свои услуги, добавила она.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены свыше 5,4 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.
В России коронавирус диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели, 3807 пациентов скончались.
В Крыму зарегистрировано 349 случаев COVID-19, вылечились 3154 человека, умерли — 11. В воскресенье руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что полуостров готов к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии.
При этом глава региона Сергей Аксенов подчеркнул, что начало курортного сезона зависит от дисциплины крымчан, соблюдения профилактических мер и слаженной работы всех служб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.