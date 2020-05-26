Ксавье Р. Роле переизбран председателем Совета директоров ФосАгро

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совет директоров одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений ПАО "ФосАгро" на первом заседании после годового собрания акционеров переизбрал своим председателем независимого директора Ксавье Р. Роле, Заместителем председателя Совета директоров переизбран вице-президент Российского Союза Химиков Андрей Г. Гурьев, сообщает пресс-служба компании.

Так, председателем комитета по аудиту вновь избран независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Маркус Роудс, председателем комитета по вознаграждениям и кадрам - независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Джеймс Роджерс, председателем комитета по стратегии избран независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Свен Омбудстведт, председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды - член Совета директоров Михаил Рыбников, председателем комитета по управлению рисками – независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Свен Омбудстведт, председателем комитета по устойчивому развитию - независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Ирина Бокова. Корпоративный секретарь Общества Сергей Самосюк снова назначен секретарем Совета директоров.