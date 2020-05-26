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2020-05-26T23:28
https://ria.ru/20200526/1572032929.html
Ксавье Р. Роле переизбран председателем Совета директоров ФосАгро
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РИА Новости

Ксавье Р. Роле переизбран председателем Совета директоров ФосАгро

23:28 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Совет директоров одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений ПАО "ФосАгро" на первом заседании после годового собрания акционеров переизбрал своим председателем независимого директора Ксавье Р. Роле, Заместителем председателя Совета директоров переизбран вице-президент Российского Союза Химиков Андрей Г. Гурьев, сообщает пресс-служба компании.
На заседании были утверждены руководство и персональный состав комитетов Совета директоров компании.
Генеральный директор ОАО ФосАгро Андрей Гурьев
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Так, председателем комитета по аудиту вновь избран независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Маркус Роудс, председателем комитета по вознаграждениям и кадрам - независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Джеймс Роджерс, председателем комитета по стратегии избран независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Свен Омбудстведт, председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды - член Совета директоров Михаил Рыбников, председателем комитета по управлению рисками – независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Свен Омбудстведт, председателем комитета по устойчивому развитию - независимый директор, член Совета директоров ПАО "ФосАгро" Ирина Бокова. Корпоративный секретарь Общества Сергей Самосюк снова назначен секретарем Совета директоров.
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РоссияФосАгроНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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