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2020-05-26T23:21
https://ria.ru/20200526/1572032859.html
Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
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РИА Новости

Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе

23:20 26.05.2020 (обновлено: 23:21 26.05.2020)
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© Фото : Oleg Belyakov / AirTeamImagesСамолет авиационного наблюдения Ту-214ОН
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН
© Фото : Oleg Belyakov / AirTeamImages
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. США проиграют от разрыва договора об открытом небе, для России же почти ничего не изменится, считает Die Welt.
Договор по открытому небу представляет собой уникальную возможность для сотрудничества между американскими и российскими военными и укрепляет прозрачность и взаимное доверие между странами, его разрыв грозит катастрофой для безопасности в Европе, пишет издание. От выхода США из соглашения проиграют только сами американцы, так как они потеряют доступ к военным объектам и инфраструктуре, отмечает автор статьи.
Издание пишет, что между Москвой и Вашингтоном возникали разногласия, в результате Штаты запретили российским военным летать над Гавайями и Аляской. Россия закрыла американцам доступ для полетов над Абхазией, Южной Осетией, а позднее — Калининградом. Кроме того, США считали нелегальным применение новой цифровой системы камер на новом самолете-разведчике Ту-214ОН.
По мнению автора статьи, Трамп принял решение о выходе из договора под давлением критиков, считающих возможным проводить слежку с помощью спутников и недовольных отсутствием цифровых камер на применяемых Пентагоном Boeing WC-135.
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН, созданный для облета стран — участниц Договора по открытому небу (The Treaty on Open Skies)
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Die Welt приводит два существенных минуса для США при выходе из соглашения: военные потеряют возможность летать над российской территорией и не смогут публиковать и обсуждать по дипломатическим каналам данные, полученные со спутников.
Союзники же США по НАТО, не имея продвинутых спутников, смогут, как и прежде, получать в ходе полетов изображения российской военной инфраструктуры. Причем эти полеты могут использоваться как политические жесты, пишет газета.
Как сообщает Die Welt, отказ Вашингтона от договора почти никак не скажется на Москве, так как 90% полетов в рамках соглашения Россия совершала в Европе. В случае же зеркального ответа со стороны Москвы, пишет газета, Договор по открытому небу станет историей.
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Договор по открытому небу

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Его подписали 34 государства.
Президент США Дональд Трамп 21 мая объявил, что Россия не выполняет свои обязательства, поэтому Вашингтон выходит из договора. При этом он не исключил разработку нового соглашения.
Россия неоднократно отвергала обвинения США. В российском МИД заявили, что Москва будет договариваться только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.
Полный текст материала читайте на сайте InoTV >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
24 мая, 16:18
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