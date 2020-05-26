Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T23:12
https://ria.ru/20200526/1572032798.html
Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/154768/31/1547683163_0:170:3340:2048_1036x0_80_0_0_7213b0b4398c1c41fdf38fcae24c02af.jpg
РИА Новости

Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19

23:11 26.05.2020 (обновлено: 23:12 26.05.2020)
182
© AP Photo / Juan KaritaПолицейский в одной из тюрем Боливии
Полицейский в одной из тюрем Боливии
© AP Photo / Juan Karita
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Более 30 заключенных тюрьмы Пальмасола в Боливии больны коронавирусом, еще 103 случая на подозрении, сообщает газета El Deber со ссылкой на главу пенитенциарной системы страны Клементе Сильву.
В настоящее время заключенные, у которых может подтвердиться коронавирус, изолированы.
Тестирование на коронавирус
25 мая, 17:38Распространение нового коронавируса
В тюрьме города Картахена в Колумбии выявили очаг заражения коронавирусом
Как сообщили изданию родственники заключенных, благодаря мерам, предпринятым властями, удалось избежать заражения большего количества людей.
Тюрьма Пальмасола в департаменте Санта-Крус является крупнейшей тюрьмой Боливии, две недели назад сообщалось о смерти трех заключенных, содержавшихся там. У них были симптомы COVID-19. Случаев коронавируса в других пенитенциарных учреждениях Боливии пока не выявлено.
В Боливии зарегистрировано 6660 случаев заболевания коронавирусом, 647 пациентов выздоровели, 261 скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБоливияВ мире
Рекомендуем
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН
Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
Людт на набережной в Берлине
В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Водитель за рулем автобуса
Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
Сотрудники МЧС спасли четверых котят из пожара на западе Москвы
При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
Очередь у супермаркета крупной торговой сети Эдека в Берлине
В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
Капитолий в Вашингтоне
Вашингтон не разрешит праздничные парады в День независимости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Источник: служебный автомобиль мэра Магаса попал в аварию
01:14СМИ: Рютте не мог навещать умирающую мать из-за мер против COVID-19
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
00:44Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
Лента новостейМолния