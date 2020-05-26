Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19

В настоящее время заключенные, у которых может подтвердиться коронавирус, изолированы.
Как сообщили изданию родственники заключенных, благодаря мерам, предпринятым властями, удалось избежать заражения большего количества людей.
Тюрьма Пальмасола в департаменте Санта-Крус является крупнейшей тюрьмой Боливии, две недели назад сообщалось о смерти трех заключенных, содержавшихся там. У них были симптомы COVID-19. Случаев коронавируса в других пенитенциарных учреждениях Боливии пока не выявлено.
В Боливии зарегистрировано 6660 случаев заболевания коронавирусом, 647 пациентов выздоровели, 261 скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.