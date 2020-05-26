Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы

Он добавил, что и казначейство включилось в систему отслеживания доведения денежных средств до каждой медицинской организации, и пофамильно формируются списки персонала, которые получают эти выплаты.

Как сообщалось, выплаты врачам, которые работают с пациентами с COVID-19, составляют 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу - 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, выплачивается 50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, медсестрам и водителям – по 25 тысяч рублей.