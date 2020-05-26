Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Денежные средства на дополнительные выплаты медработникам за май текущего года поступили в регионы России, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Деньги были перечислены и на апрель, и на май месяц… На понедельник этой недели сняли еще раз информацию, кому и сколько необходимо денег. Все результаты обобщаются, и ни в коем разе не допускается, чтобы средств не было у медицинской организации", - сказал Мурашко в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
Он добавил, что и казначейство включилось в систему отслеживания доведения денежных средств до каждой медицинской организации, и пофамильно формируются списки персонала, которые получают эти выплаты.
Как сообщалось, выплаты врачам, которые работают с пациентами с COVID-19, составляют 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу - 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, выплачивается 50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, медсестрам и водителям – по 25 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.