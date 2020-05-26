Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях

"Защиты онлайн. Плюс - сидишь дома, под рукой собственная библиотека, удобно и в целом комфортно. Главный минус: не видишь коллег лицом к лицу, нет возможности обменяться мнениями с соседом. В целом - формализация в плохом ее преломлении. Не надо нам перевода образования в онлайн", - написал Тутунов.

Также, по его мнению, следует ввести и 10-балльную систему оценивания. "Ставить оценки ВКР по фактически четырехбалльной системе ("два", "три", "четыре", "пять") - это очень плохо. Разброс качества работ несоизмеримо больше. И оценка, помимо "защитил - не защитил", должна говорить соискателю о качестве его работы. Если по каждому критерию оценивать, скажем, по 10-балльной системе, а дальше суммировать (или усреднять), то объективности, наверное, будет больше. Нужно принципиальное решение в системе образования", - указал епископ.