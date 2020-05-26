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Религия и мировоззрение
2020-05-26T22:55
https://ria.ru/20200526/1572032567.html
Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/78/1558587836_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_4f46700470c5cbf44377488e9f6574f0.jpg
РИА Новости

Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях

22:55 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковЕпископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Дистанционная защита выпускных квалификационных работ (ВКР) в семинариях нежелательна, поскольку исключает личное общение коллег, заявил во вторник в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Такое мнение он высказал после участия в онлайн-защите магистерских ВКР "в одной из семинарий".
"Защиты онлайн. Плюс - сидишь дома, под рукой собственная библиотека, удобно и в целом комфортно. Главный минус: не видишь коллег лицом к лицу, нет возможности обменяться мнениями с соседом. В целом - формализация в плохом ее преломлении. Не надо нам перевода образования в онлайн", - написал Тутунов.
Также, по его мнению, следует ввести и 10-балльную систему оценивания. "Ставить оценки ВКР по фактически четырехбалльной системе ("два", "три", "четыре", "пять") - это очень плохо. Разброс качества работ несоизмеримо больше. И оценка, помимо "защитил - не защитил", должна говорить соискателю о качестве его работы. Если по каждому критерию оценивать, скажем, по 10-балльной системе, а дальше суммировать (или усреднять), то объективности, наверное, будет больше. Нужно принципиальное решение в системе образования", - указал епископ.
При этом он подчеркнул, что для кандидатских диссертаций "вполне достаточно решения "защитил - не защитил" с комментариями диссовета.
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