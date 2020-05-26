Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19

САМАРА, 26 мая - РИА Новости. Говорить о приближении к плато по заболеваемости коронавирусом в Ульяновской области пока рано, поэтому регион лишь рассматривает варианты послабления карантинных мер, сообщил во вторник губернатор Сергей Морозов.
"Несмотря на стабилизацию пандемии в стране, в нашей области о приближении к плато пока говорить рано – число ежедневно выявляемых заболевших и госпитализированных не дает нам причин для самоуспокоения. Поэтому сегодня мы пока лишь рассматриваем варианты послабления карантинных мер", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
Он уточнил, что регион разработал и передал в областное управление Роспотребнадзора предложения по открытию фитнес-залов, кинотеатров и открытых веранд в местах общепита. "Но мы понимаем, что принимать решения можно, пройдя пик заболеваемости и выйдя на устойчивое плато, а для этого нужно соблюдать меры безопасности", - добавил Морозов.
В Ульяновской области из-за коронавируса до 31 мая действуют режим ограничений, режим самоизоляции в регионе с 16 мая носит рекомендательный характер, но ношение масок и перчаток обязательно. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий, финансовым организациям, СМИ и IT-компаниям, адвокатам и нотариусам, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям, но при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, а фитнес-клубам - проводить занятия на свежем воздухе. Также в регионе для единичных посетителей возобновили работу музеи, библиотеки и архивы.
В Ульяновской области выявлен 2121 случай заболевания коронавирусом, 551 человек выздоровел, семь скончались.
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