В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек

МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Пять человек пострадали во вторник в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Авария произошла во вторник днем в районе 1407 километра автодороги Р-21 "Кола". Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля Howo при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущества автомобилю Toyota Hiace.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения города Мурманска. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
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