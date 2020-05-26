Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T22:36
https://ria.ru/20200526/1572032476.html
В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек

22:36 26.05.2020
212
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Пять человек пострадали во вторник в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями на федеральной трассе "Кола" в Мурманской области, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
Авария произошла во вторник днем в районе 1407 километра автодороги Р-21 "Кола". Как сообщили в ведомстве, водитель автомобиля Howo при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке не предоставил преимущества автомобилю Toyota Hiace.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения города Мурманска. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
25 мая, 11:55
В Рязани пять человек пострадали в ДТП со скорой
200010
Обсудить 0
МурманскМурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
Ретроградный горячий Юпитер
Планеты перешли к ретроградному движению. Пора волноваться?
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
Сотрудники МЧС спасли четверых котят из пожара на западе Москвы
При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом
Названы сферы, где проще всего разбогатеть
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН
Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Полицейский в одной из тюрем Боливии
Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Смартфон
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Источник: служебный автомобиль мэра Магаса попал в аварию
01:14СМИ: Рютте не мог навещать умирающую мать из-за мер против COVID-19
00:59Национальной авиакомпании Черногории не разрешили летать в Сербию
00:45В России за сутки потушили 57 лесных пожаров
00:44Вторую партию ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
Лента новостейМолния