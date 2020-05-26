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2020-05-26T22:31
https://ria.ru/20200526/1572032364.html
Власти Адыгеи попросили расширить перечень отраслей для поддержки
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РИА Новости

Власти Адыгеи попросили расширить перечень отраслей для поддержки

22:31 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обратился в правительство РФ с просьбой расширить перечень направлений экономики, которым необходима поддержка из-за пандемии коронавируса, сообщает его пресс-служба.
Индивидуальные предприниматели Адыгеи, которые занимаются розничной продажей непродовольственных товаров, обратились к главе республики с просьбой о включении их вида деятельности в перечень пострадавших, говорится в сообщении. Отмечается, что Кумпилов считает данный вопрос актуальным, поэтому ранее дал поручение минэкономразвития республики его рассмотреть
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"В результате составлен перечень региональных предложений по поддержке малого и среднего бизнеса для принятия мер на федеральном уровне. Они обозначены в официальных письмах на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В частности, регионом предложено дополнить перечень основных видов экономической деятельности рядом направлений – это производство мебели, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках, деятельность по комплексному обслуживанию помещений, по чистке и уборке, медицинская и стоматологическая практика, образование профессиональное дополнительное", - отмечается в релизе.
Также в качестве дополнительных федеральных мер предложено предусмотреть отсрочки по кредитам для индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с резким падением доходов из-за пандемии, а также кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей, попавших в перечень пострадавших отраслей, без применения условия о подтверждении падения совокупных доходов ниже 30% за предшествующий месяц, добавляет пресс-служба.
Уточняется, что комплекс антикризисный мер поддержки бизнеса, реализуемый сегодня в Адыгее, предусматривает 45 мероприятий.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМурат КумпиловМихаил МишустинРеспублика Адыгея
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