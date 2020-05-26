Власти Адыгеи попросили расширить перечень отраслей для поддержки

Индивидуальные предприниматели Адыгеи, которые занимаются розничной продажей непродовольственных товаров, обратились к главе республики с просьбой о включении их вида деятельности в перечень пострадавших, говорится в сообщении. Отмечается, что Кумпилов считает данный вопрос актуальным, поэтому ранее дал поручение минэкономразвития республики его рассмотреть

Также в качестве дополнительных федеральных мер предложено предусмотреть отсрочки по кредитам для индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с резким падением доходов из-за пандемии, а также кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей, попавших в перечень пострадавших отраслей, без применения условия о подтверждении падения совокупных доходов ниже 30% за предшествующий месяц, добавляет пресс-служба.