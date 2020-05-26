Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Авиакомпании и аэропорты РФ находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, сообщает Росавиация со ссылкой на первого замминистра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько.
Ведомство отмечает, что состоялось расширенное заседание общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре в режиме видеоконференции.
"Первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок", - говорится в сообщении.
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