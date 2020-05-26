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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T22:28
https://ria.ru/20200526/1572032322.html
Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:220:3250:2048_1036x0_80_0_0_1578773c990449b559b6520df711557a.jpg
РИА Новости

Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок

22:28 26.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту Внуково
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Авиакомпании и аэропорты РФ находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, сообщает Росавиация со ссылкой на первого замминистра транспорта, руководителя Росавиации Александра Нерадько.
Ведомство отмечает, что состоялось расширенное заседание общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре в режиме видеоконференции.
"Первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр НерадькоЭкономика
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