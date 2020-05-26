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2020-05-26T22:25
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Названы сферы, где проще всего разбогатеть
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РИА Новости

Названы сферы, где проще всего разбогатеть

22:25 26.05.2020
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© Fotolia / peshkovaМужчина наблюдает за взлетающим самолетом
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом
© Fotolia / peshkova
Мужчина наблюдает за взлетающим самолетом. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Аналитики составили рейтинг сфер экономики, которые, согласно исследованию, являются наиболее перспективными для будущих миллионеров и миллиардеров. Данные опубликовала компания Wealth-X.
Специалисты рассчитали число бизнесменов с состоянием от пяти миллионов долларов, а затем изучили отрасли, в которых они добились успеха. Лидером рейтинга является финансовая и банковская сфера: в ней сосредоточено около 30% богачей. На втором месте оказалась сфера услуг, в которой сделали состояние более 16% предпринимателей. На третьем месте расположились некоммерческие и общественные организации с результатом 7%. Кроме того, в пятерку лидеров вошли сферы недвижимости и здравоохранения, где сосредоточены 5,4% и 4,9% богатых людей.
Бизнес-леди
15 мая, 06:08
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Сфера технологий, к которой принадлежат, например, основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Facebook Марк Цукерберг, оказалась на шестом месте.
Эксперты отмечают, что наиболее благоприятными для бизнеса странами станут США и Китай. Согласно их прогнозам, в будущем предприниматели начнут богатеть в более молодом возрасте, а доля состоятельных женщин в мире будет расти.
Табло с символикой доллара
25 мая, 08:00
Миллиардеры США спешно меняют доллары на золото
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Билл ГейтсМарк ЦукербергКитайСШАТехнологииЭкономика
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