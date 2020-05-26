Названы сферы, где проще всего разбогатеть

Специалисты рассчитали число бизнесменов с состоянием от пяти миллионов долларов, а затем изучили отрасли, в которых они добились успеха. Лидером рейтинга является финансовая и банковская сфера: в ней сосредоточено около 30% богачей. На втором месте оказалась сфера услуг, в которой сделали состояние более 16% предпринимателей. На третьем месте расположились некоммерческие и общественные организации с результатом 7%. Кроме того, в пятерку лидеров вошли сферы недвижимости и здравоохранения, где сосредоточены 5,4% и 4,9% богатых людей.