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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T22:17
https://ria.ru/20200526/1572032078.html
В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029879_0:192:3300:2048_1036x0_80_0_0_f67eca273314d2b609b342daa515ce53.jpg
РИА Новости

В Германии разрешили собираться группами до десяти человек

22:17 26.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОчередь у супермаркета крупной торговой сети "Эдека" в Берлине
Очередь у супермаркета крупной торговой сети Эдека в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. В рамках решения о продлении ограничений из-за COVID-19 в ФРГ до 29 июня разрешается находиться в общественных местах группами до 10 человек, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ, поступившем РИА Новости.
"В рамках данного предписания (о продлении ограничений социальных контактов для граждан в связи с COVID-19 до 29 июня - ред.) федеральные земли могут поддерживать ранее действовавшие ограничения на контакты или разрешить пребывание в общественных местах (групп - ред.) до 10 человек или членов двух домохозяйств", - говорится в сообщении.
Людт на набережной в Берлине
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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