В Германии разрешили собираться группами до десяти человек

БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. В рамках решения о продлении ограничений из-за COVID-19 в ФРГ до 29 июня разрешается находиться в общественных местах группами до 10 человек, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ, поступившем РИА Новости.
"В рамках данного предписания (о продлении ограничений социальных контактов для граждан в связи с COVID-19 до 29 июня - ред.) федеральные земли могут поддерживать ранее действовавшие ограничения на контакты или разрешить пребывание в общественных местах (групп - ред.) до 10 человек или членов двух домохозяйств", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.