В Германии разрешили собираться группами до десяти человек

"В рамках данного предписания (о продлении ограничений социальных контактов для граждан в связи с COVID-19 до 29 июня - ред.) федеральные земли могут поддерживать ранее действовавшие ограничения на контакты или разрешить пребывание в общественных местах (групп - ред.) до 10 человек или членов двух домохозяйств", - говорится в сообщении.