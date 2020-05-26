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2020-05-26T22:33
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При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
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РИА Новости

При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят

22:15 26.05.2020 (обновлено: 22:33 26.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по г. МосквеСотрудники МЧС спасли четверых котят из пожара на западе Москвы
Сотрудники МЧС спасли четверых котят из пожара на западе Москвы
© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли четверых котят из пожара на западе Москвы, сейчас они в безопасности, сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.
"Информация о пожаре на западе Москвы поступила на пульт дежурного вечером 26 мая. По прибытии первых подразделений наблюдалось загорание в деревянной части одноэтажной отдельно стоящей хозяйственной постройки", - говорится в сообщении.
Огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар, часть спасателей отправилась на разведку в соседнее здание, в ходе которой сотрудники МЧС столкнулись с плотным задымлением. Там они обнаружили лежащих на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу.
"Животных пожарные вынесли на свежий воздух, где маленьким жизням больше ничего не угрожало", - отмечается в сообщении.
Пожар потушили на 15 "квадратах", а котят забрал себе неравнодушный местный житель.
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