При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят

© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве

Сотрудники МЧС спасли четверых котят из пожара на западе Москвы

© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве

© Фото : ГУ МЧС России по г. Москве Сотрудники МЧС спасли четверых котят из пожара на западе Москвы

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники МЧС спасли четверых котят из пожара на западе Москвы , сейчас они в безопасности, сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

"Информация о пожаре на западе Москвы поступила на пульт дежурного вечером 26 мая. По прибытии первых подразделений наблюдалось загорание в деревянной части одноэтажной отдельно стоящей хозяйственной постройки", - говорится в сообщении.

Огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар, часть спасателей отправилась на разведку в соседнее здание, в ходе которой сотрудники МЧС столкнулись с плотным задымлением. Там они обнаружили лежащих на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу.

"Животных пожарные вынесли на свежий воздух, где маленьким жизням больше ничего не угрожало", - отмечается в сообщении.