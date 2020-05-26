При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят

"Информация о пожаре на западе Москвы поступила на пульт дежурного вечером 26 мая. По прибытии первых подразделений наблюдалось загорание в деревянной части одноэтажной отдельно стоящей хозяйственной постройки", - говорится в сообщении.
Огнеборцы незамедлительно начали тушить пожар, часть спасателей отправилась на разведку в соседнее здание, в ходе которой сотрудники МЧС столкнулись с плотным задымлением. Там они обнаружили лежащих на полу котят, которые жалобно пищали и прижимались друг к другу.
"Животных пожарные вынесли на свежий воздух, где маленьким жизням больше ничего не угрожало", - отмечается в сообщении.
Пожар потушили на 15 "квадратах", а котят забрал себе неравнодушный местный житель.