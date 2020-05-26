В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня

"Федеральное правительство и земли договорились сегодня о совместном решении о том, как действовать в отношении ограничений на контакты, связанные с коронавирусом. Важной частью решения главы ведомства федерального канцлера и глав сенатов и государственных канцелярий (аппаратов глав правительств федеральных земель - ред) является то, что ограничения на контакт будут сохраняться до 29 июня", - говорится в сообщении.