В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня

БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Власти Германии продлили ограничения социальных контактов для граждан в связи с COVID-19 до 29 июня, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ, поступившем в РИА Новости.
"Федеральное правительство и земли договорились сегодня о совместном решении о том, как действовать в отношении ограничений на контакты, связанные с коронавирусом. Важной частью решения главы ведомства федерального канцлера и глав сенатов и государственных канцелярий (аппаратов глав правительств федеральных земель - ред) является то, что ограничения на контакт будут сохраняться до 29 июня", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.