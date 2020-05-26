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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T22:11
https://ria.ru/20200526/1572031980.html
В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284439_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e05cad1a764cfdaf72f311ccdbef1abb.jpg
РИА Новости

В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня

22:11 26.05.2020
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкЛюдт на набережной в Берлине
Людт на набережной в Берлине
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Власти Германии продлили ограничения социальных контактов для граждан в связи с COVID-19 до 29 июня, говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ, поступившем в РИА Новости.
"Федеральное правительство и земли договорились сегодня о совместном решении о том, как действовать в отношении ограничений на контакты, связанные с коронавирусом. Важной частью решения главы ведомства федерального канцлера и глав сенатов и государственных канцелярий (аппаратов глав правительств федеральных земель - ред) является то, что ограничения на контакт будут сохраняться до 29 июня", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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