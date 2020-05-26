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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T22:52
https://ria.ru/20200526/1572031696.html
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710693_0:222:3244:2047_1036x0_80_0_0_704a9a897fcf70325965089a77c6b869.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

21:59 26.05.2020 (обновлено: 22:52 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповАвтомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Еще 73 пациента с коронавирусом скончалось в Москве, свидетельствуют данные столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Таким образом, число умерших в Москве увеличилось до 2183 человек. Днем ранее сообщалось о 76 скончавшихся пациентах.
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Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены более 5,3 миллиона человек, более 342 тысяч умерли.
В России COVID-19 диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели.
Власти попросили россиян не выходить из дома в период эпидемии без необходимости. Во многих регионах в общественных местах нужно носить маски.
По словам Владимира Путина, Россия уже прошла пик эпидемии коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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