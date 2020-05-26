В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Еще 73 пациента с коронавирусом скончалось в Москве, свидетельствуют данные столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Таким образом, число умерших в Москве увеличилось до 2183 человек. Днем ранее сообщалось о 76 скончавшихся пациентах.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены более 5,3 миллиона человек, более 342 тысяч умерли.
В России COVID-19 диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели.
Власти попросили россиян не выходить из дома в период эпидемии без необходимости. Во многих регионах в общественных местах нужно носить маски.
По словам Владимира Путина, Россия уже прошла пик эпидемии коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.