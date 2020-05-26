В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Еще 73 пациента с коронавирусом скончалось в Еще 73 пациента с коронавирусом скончалось в Москве , свидетельствуют данные столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Таким образом, число умерших в Москве увеличилось до 2183 человек. Днем ранее сообщалось о 76 скончавшихся пациентах.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены более 5,3 миллиона человек, более 342 тысяч умерли.

В России COVID-19 диагностировали у 362 342 человек, из них 131 129 выздоровели.

Власти попросили россиян не выходить из дома в период эпидемии без необходимости. Во многих регионах в общественных местах нужно носить маски.

По словам Владимира Путина, Россия уже прошла пик эпидемии коронавируса.