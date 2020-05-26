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2020-05-26T21:29
https://ria.ru/20200526/1572031295.html
Трамп недоволен действиями Китая в отношении Гонконга
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РИА Новости

Трамп недоволен действиями Китая в отношении Гонконга

21:29 26.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен действиями Китая в отношении Гонконга, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Он сказал, что недоволен попытками Китая и что сложно представить, как Гонконг и далее будет финансовым центром, если Китай одержит верх", - сказала она.
Макинани отказалась отвечать на уточняющие вопросы, сказав, что это все, что президент хотел, чтобы она донесла до СМИ.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг. Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и заявил, что Пекин предпримет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.
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Любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру США подхода к принципу "одна страна, две системы", заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, США осуждают внесение в повестку Всекитайского собрания народных представителей законопроекта о нацбезопасности Гонконга. Это идет в обход законодательных процедур Гонконга и игнорирует волю его народа, добавил Помпео. Госсекретарь назвал это "предвестником гибели" автономии региона.
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга. Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Кэрри ЛэмМайк ПомпеоДональд ТрампПекинГонконгКитайВ мире
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