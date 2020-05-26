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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T21:31
https://ria.ru/20200526/1572030709.html
Уровень безработицы в России достиг максимума с апреля 2016 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/148577/57/1485775710_0:296:2870:1910_1036x0_80_0_0_fa2d4e36fba74fac27df4772c7eb5ac3.jpg
РИА Новости

Уровень безработицы в России достиг максимума с апреля 2016 года

21:31 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения в Ростове-на-Дону
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Безработица в России в апреле ускорилась с мартовских 4,7% до 5,8% - максимального уровня с апреля 2016 года, следует из оперативного доклада Росстата.
"В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", - говорится в документе.
При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 1,3 миллиона человек, в том числе 1,1 миллиона человек получали пособие по безработице.
Численность рабочей силы, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в апреле 2020 года составила 74,5 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.
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В марте 2020 года, по данным Росстата, безработными по методологии МОТ классифицировались 3,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. В органах службы занятости населения, по данным Роструда, было зарегистрировано 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.
Президент России Владимир Путин проведет совещание в связи с ситуацией на российском рынке труда в среду, 27 мая.
В апреле 2016 года уровень безработицы в России составил 5,9%. В целом, уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум - 4,3%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ПутинОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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