Прокуратура начала проверку из-за задержек зарплаты строителям в Тушино

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту задержек зарплаты на строительном объекте в Тушино, сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова; источник в правоохранительных органах пояснил агентству, что поводом послужила несанкционированная акция строителей.

"Тушинская межрайонная прокуратура проводит проверку требований трудового законодательства в отношении субподрядных организаций, осуществляющих строительные работы в Тушино. По результатам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Нефедова.

По ее словам, ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, во вторник около 13.00 в дежурную часть Покровское-Стрешнево поступило сообщение о скоплении значительного числа граждан на Волоколамском шоссе во владении 47 вблизи объекта строительства "Город на реке Тушино 2018".