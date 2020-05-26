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2020-05-26T21:12
https://ria.ru/20200526/1572030681.html
Прокуратура начала проверку из-за задержек зарплаты строителям в Тушино
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку из-за задержек зарплаты строителям в Тушино

21:12 26.05.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту задержек зарплаты на строительном объекте в Тушино, сообщила РИА Новости пресс-секретарь столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова; источник в правоохранительных органах пояснил агентству, что поводом послужила несанкционированная акция строителей.
"Тушинская межрайонная прокуратура проводит проверку требований трудового законодательства в отношении субподрядных организаций, осуществляющих строительные работы в Тушино. По результатам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Нефедова.
По ее словам, ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре Москвы.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, во вторник около 13.00 в дежурную часть Покровское-Стрешнево поступило сообщение о скоплении значительного числа граждан на Волоколамском шоссе во владении 47 вблизи объекта строительства "Город на реке Тушино 2018".
"Сотрудники полиции установили, что собрались около 150 человек, выполняющих различные работы на объекте, они высказали претензии о невыплате зарплаты", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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