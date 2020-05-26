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2020-05-26T21:10
https://ria.ru/20200526/1572030582.html
Власти Москвы рассказали о порядке посещения приютов для животных
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РИА Новости

Власти Москвы рассказали о порядке посещения приютов для животных

21:10 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Приюты для животных в Москве в день смогут посетить до 15 волонтеров, им для это необходимо будет получить специальный пропуск, сообщила журналистам председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.
"Безусловно, мы прекрасно понимаем, что в это непростое время в заботе нуждаются не только люди, но и наши четвероногие друзья. Чтобы получить пропуск зооволонтера, необходимо связаться с приютом, который вы хотите посетить. Если вы волонтер впервые, то необходимо зарегистрироваться на сайте "Мосволонтер" и получить персональный ID", - рассказала Драгунова.
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Она добавила, что после получения персонального номера необходимо оформить цифровой пропуск, где необходимо будет ввести этот ID.
По словам Драгуновой, приют для животных в день смогут посетить 15 волонтеров. На сегодняшний день волонтеры подали большое количество заявок на посещение. "Мы будем распределять эти дни, так как желающих очень много. Можно выбрать и день, и приют - животные будут рады", - добавила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что с 26 мая волонтеры вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек.
Собянин добавил, что потребность в допуске волонтеров очевидна, так как более двух месяцев питомцы приютов получали только стандартный уход.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМосволонтерСергей СобянинМоскваОбщество
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