Власти Москвы рассказали о порядке посещения приютов для животных

По словам Драгуновой, приют для животных в день смогут посетить 15 волонтеров. На сегодняшний день волонтеры подали большое количество заявок на посещение. "Мы будем распределять эти дни, так как желающих очень много. Можно выбрать и день, и приют - животные будут рады", - добавила она.