Власти Москвы рассказали о порядке посещения приютов для животных

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Приюты для животных в Москве в день смогут посетить до 15 волонтеров, им для это необходимо будет получить специальный пропуск, сообщила журналистам председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.
"Безусловно, мы прекрасно понимаем, что в это непростое время в заботе нуждаются не только люди, но и наши четвероногие друзья. Чтобы получить пропуск зооволонтера, необходимо связаться с приютом, который вы хотите посетить. Если вы волонтер впервые, то необходимо зарегистрироваться на сайте "Мосволонтер" и получить персональный ID", - рассказала Драгунова.
Она добавила, что после получения персонального номера необходимо оформить цифровой пропуск, где необходимо будет ввести этот ID.
По словам Драгуновой, приют для животных в день смогут посетить 15 волонтеров. На сегодняшний день волонтеры подали большое количество заявок на посещение. "Мы будем распределять эти дни, так как желающих очень много. Можно выбрать и день, и приют - животные будут рады", - добавила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что с 26 мая волонтеры вновь смогут посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек.
Собянин добавил, что потребность в допуске волонтеров очевидна, так как более двух месяцев питомцы приютов получали только стандартный уход.