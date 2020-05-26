Храм Рождества Христова в Вифлееме открылся для посетителей

"Храм Рождества Христова в городе Вифелеем впервые c 5 марта открыл свои двери, несколько христианских священнослужителей контролировали открытие церкви", - сказал Ханна Исса.

По его словам, при открытии храма во вторник утром присутствовали "главы трёх церквей, ответственных за храм Рождества Христова".

Относительно храма Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима настоятель иерусалимского монастыря Святых Архангелов архимандрит армянской апостольской церкви Гевонд Вардапет сообщил РИА Новости, что "храм сегодня открылся, но проход внутрь разрешён только на Голгофу, к камню помазания, вокруг Кувуклии, в саму Кувуклию внутрь нельзя".