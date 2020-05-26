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Религия и мировоззрение
2020-05-26T21:05
https://ria.ru/20200526/1572030324.html
Храм Рождества Христова в Вифлееме открылся для посетителей
https://cdn23.img.ria.ru/images/66613/17/666131770_0:197:2853:1802_1036x0_80_0_0_84aeae766bd1ae125a342fb3c2230673.jpg
РИА Новости

Храм Рождества Христова в Вифлееме открылся для посетителей

21:05 26.05.2020
244
© РИА Новости / Борис Кауфман / Перейти в фотобанкХрам Рождества Христова в Вифлееме
Храм Рождества Христова в Вифлееме
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Храм Рождества Христова в Вифлееме открылся для молящихся впервые с 5 марта, сообщил РИА Новости председатель мусульмано-христианского фонд поддержки Иерусалима Ханна Исса.
"Храм Рождества Христова в городе Вифелеем впервые c 5 марта открыл свои двери, несколько христианских священнослужителей контролировали открытие церкви", - сказал Ханна Исса.
По его словам, при открытии храма во вторник утром присутствовали "главы трёх церквей, ответственных за храм Рождества Христова".
Относительно храма Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима настоятель иерусалимского монастыря Святых Архангелов архимандрит армянской апостольской церкви Гевонд Вардапет сообщил РИА Новости, что "храм сегодня открылся, но проход внутрь разрешён только на Голгофу, к камню помазания, вокруг Кувуклии, в саму Кувуклию внутрь нельзя".
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
24 мая, 18:58
На замке. Храм Гроба Господня оказался закрыт для посетителей
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВифлеемВ мире
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