Храм Рождества Христова в Вифлееме открылся для посетителей

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 26 мая - РИА Новости. Храм Рождества Христова в Вифлееме открылся для молящихся впервые с 5 марта, сообщил РИА Новости председатель мусульмано-христианского фонд поддержки Иерусалима Ханна Исса.
"Храм Рождества Христова в городе Вифелеем впервые c 5 марта открыл свои двери, несколько христианских священнослужителей контролировали открытие церкви", - сказал Ханна Исса.
По его словам, при открытии храма во вторник утром присутствовали "главы трёх церквей, ответственных за храм Рождества Христова".
Относительно храма Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима настоятель иерусалимского монастыря Святых Архангелов архимандрит армянской апостольской церкви Гевонд Вардапет сообщил РИА Новости, что "храм сегодня открылся, но проход внутрь разрешён только на Голгофу, к камню помазания, вокруг Кувуклии, в саму Кувуклию внутрь нельзя".