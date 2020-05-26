Вашингтон не разрешит праздничные парады в День независимости

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриел Боузер пообещала, что американская столица не будет разрешать праздничные парады в День независимости США 4 июля.
"Мы не будем выпускать разрешения на парады на первом этапе (открытия общественных мест)", - сказала Боузер на пресс-конференции.
При этом неясно, могут ли парады состояться без разрешения городских властей. Столица США находится под общим управлением конгресса и является штаб-квартирой федеральных органов власти, которые также не обязаны подчиняться мэру.
По словам Боузер, она намерена объявить план постепенного открытия магазинов и общественных мест в среду на фоне спада новых случаев коронавируса. Планируется, что первый этап "открытия" начнется в конце мая. Столичный округ Колумбия с населением около 600 тысяч человек зарегистрировал 8,2 тысячи случаев коронавируса, 440 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.