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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:58
https://ria.ru/20200526/1572030060.html
Вашингтон не разрешит праздничные парады в День независимости
https://cdn23.img.ria.ru/images/153191/88/1531918853_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e5c43e610198db4653d2d2642f7c138.jpg
РИА Новости

Вашингтон не разрешит праздничные парады в День независимости

20:58 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриел Боузер пообещала, что американская столица не будет разрешать праздничные парады в День независимости США 4 июля.
"Мы не будем выпускать разрешения на парады на первом этапе (открытия общественных мест)", - сказала Боузер на пресс-конференции.
При этом неясно, могут ли парады состояться без разрешения городских властей. Столица США находится под общим управлением конгресса и является штаб-квартирой федеральных органов власти, которые также не обязаны подчиняться мэру.
По словам Боузер, она намерена объявить план постепенного открытия магазинов и общественных мест в среду на фоне спада новых случаев коронавируса. Планируется, что первый этап "открытия" начнется в конце мая. Столичный округ Колумбия с населением около 600 тысяч человек зарегистрировал 8,2 тысячи случаев коронавируса, 440 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вашингтон (город)СШАОкруг КолумбияВ мире
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