Вашингтон не разрешит праздничные парады в День независимости

"Мы не будем выпускать разрешения на парады на первом этапе (открытия общественных мест)", - сказала Боузер на пресс-конференции.

При этом неясно, могут ли парады состояться без разрешения городских властей. Столица США находится под общим управлением конгресса и является штаб-квартирой федеральных органов власти, которые также не обязаны подчиняться мэру.