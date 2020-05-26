Минтранс порекомендовал соблюдать соцдистанцию в автобусах и маршрутках

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минтранс РФ в рамках совместных с Роспотребнадзором методических рекомендаций для пассажиров и предприятий автотранспортного комплекса рекомендовал размещать пассажиров в салоне автобусов и маршруток с соблюдением социальной дистанции, исключая размещение пассажиров на соседних местах, говорится в тексте рекомендаций.
Вместе с тем, рекомендуется по возможности разграничить пассажирский салон транспортного средства на зону для водителя и пассажиров, а также отказаться от продажи билетов в салоне автобуса, если он оборудован автоматизированной системой оплаты проезда, проветривать салон на остановках, если температура на улице выше 10-15 градусов тепла, следует из документа.
Меры по социальному дистанцированию в салоне транспортного средства следует применять только в режиме ограничений, связанном с распространением инфекции, говорится в рекомендациях.
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