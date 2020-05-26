Минтранс порекомендовал соблюдать соцдистанцию в автобусах и маршрутках

Вместе с тем, рекомендуется по возможности разграничить пассажирский салон транспортного средства на зону для водителя и пассажиров, а также отказаться от продажи билетов в салоне автобуса, если он оборудован автоматизированной системой оплаты проезда, проветривать салон на остановках, если температура на улице выше 10-15 градусов тепла, следует из документа.