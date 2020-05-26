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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:54
https://ria.ru/20200526/1572029980.html
Минтранс порекомендовал соблюдать соцдистанцию в автобусах и маршрутках
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394311_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_5f9f8dbdb581de8bce9eeb86b375770d.jpg
РИА Новости

Минтранс порекомендовал соблюдать соцдистанцию в автобусах и маршрутках

20:54 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
Женщина в защитной маске прикладывает социальную карту москвича к валидатору в салоне городского автобуса в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Минтранс РФ в рамках совместных с Роспотребнадзором методических рекомендаций для пассажиров и предприятий автотранспортного комплекса рекомендовал размещать пассажиров в салоне автобусов и маршруток с соблюдением социальной дистанции, исключая размещение пассажиров на соседних местах, говорится в тексте рекомендаций.
Вместе с тем, рекомендуется по возможности разграничить пассажирский салон транспортного средства на зону для водителя и пассажиров, а также отказаться от продажи билетов в салоне автобуса, если он оборудован автоматизированной системой оплаты проезда, проветривать салон на остановках, если температура на улице выше 10-15 градусов тепла, следует из документа.
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Меры по социальному дистанцированию в салоне транспортного средства следует применять только в режиме ограничений, связанном с распространением инфекции, говорится в рекомендациях.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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