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2020-05-26T20:53
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Власти Москвы поддержат еще несколько отраслей бизнеса
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РИА Новости

Власти Москвы поддержат еще несколько отраслей бизнеса

20:53 26.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Москве принято решение о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей, в том числе частных медклиник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"По результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе – мы приняли решения о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей... В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу", - написал Собянин в своем блоге.
По словам Собянина, чтобы поддержать частную медицину, принято решение продлить до 31 декабря срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.
Кроме того, частные клиники, арендующие земель­ные участки и объекты нежилого фонда из городской собственности, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля.
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