Власти Москвы поддержат еще несколько отраслей бизнеса

"По результатам мониторинга ситуации в московском бизнесе – мы приняли решения о поддержке предпринимателей еще нескольких отраслей... В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу", - написал Собянин в своем блоге.