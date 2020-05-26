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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:52
https://ria.ru/20200526/1572029917.html
Премьер Армении считает, что страна имеет дело со второй волной COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:374:2975:2047_1036x0_80_0_0_980a85731b4778764096f4836a2b609f.jpg
РИА Новости

Премьер Армении считает, что страна имеет дело со второй волной COVID-19

20:52 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян считает, что страна, по сути, сталкивается со второй волной коронавируса.
"К сожалению, в стране сложилась достаточно тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса. По существу, можно сказать, что мы имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал Пашинян во вторник в ходе брифинга по итогам заседания комендатуры, созданной в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения.
По его словам, правила безопасности, установленные комендатурой, эффективны и соответствуют сложившейся ситуации, остается лишь следовать им – держать руки в чистоте, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на вторник, COVID-19 выявлен у 7402 человек, из которых 3220 - излечились и 91 - скончался.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,3 миллиона случаев заражения, свыше 342 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
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