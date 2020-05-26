Премьер Армении считает, что страна имеет дело со второй волной COVID-19

ЕРЕВАН, 26 мая – РИА Новости. Премьер Премьер Армении Никол Пашинян считает, что страна, по сути, сталкивается со второй волной коронавируса.

"К сожалению, в стране сложилась достаточно тяжелая ситуация с эпидемией коронавируса. По существу, можно сказать, что мы имеем дело со второй волной коронавируса", - сказал Пашинян во вторник в ходе брифинга по итогам заседания комендатуры, созданной в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения.

По его словам, правила безопасности, установленные комендатурой, эффективны и соответствуют сложившейся ситуации, остается лишь следовать им – держать руки в чистоте, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на вторник, COVID-19 выявлен у 7402 человек, из которых 3220 - излечились и 91 - скончался.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 5,3 миллиона случаев заражения, свыше 342 тысяч человек скончались.