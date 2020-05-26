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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:50
https://ria.ru/20200526/1572029883.html
Собянин надеется, что пауза в работе московского бизнеса скоро завершится
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:7:2952:1668_1036x0_80_0_0_1e06d5f2d326e4f618543e910ad22b14.jpg
РИА Новости

Собянин надеется, что пауза в работе московского бизнеса скоро завершится

20:50 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сейчас есть все основания надеяться, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу, но сначала нужно удостовериться, что ситуация позволяет это сделать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конечно, лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства (26 мая) было бы снятие или смягчение действующих ограничений. Но такие решения не принимаются "к праздникам". Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать. Тем не менее, есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу", - написал Собянин в своем блоге.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбществоЭкономика
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