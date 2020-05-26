Собянин надеется, что пауза в работе московского бизнеса скоро завершится

"Конечно, лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства (26 мая) было бы снятие или смягчение действующих ограничений. Но такие решения не принимаются "к праздникам". Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать. Тем не менее, есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу", - написал Собянин в своем блоге.