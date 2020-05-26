Собянин надеется, что пауза в работе московского бизнеса скоро завершится

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сейчас есть все основания надеяться, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу, но сначала нужно удостовериться, что ситуация позволяет это сделать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конечно, лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства (26 мая) было бы снятие или смягчение действующих ограничений. Но такие решения не принимаются "к праздникам". Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать. Тем не менее, есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу", - написал Собянин в своем блоге.
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