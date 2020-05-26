Минтранс выпустил рекомендации по работе автовокзалов

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Минтранс РФ в рамках совместных с Роспотребнадзором методических рекомендаций для пассажиров и предприятий автотранспортного комплекса рекомендовал минимизировать продажу билетов на автостанциях и автовокзалах за наличный расчет, говорится в рекомендациях.

Также ведомства рекомендовали протирать ручки, поручни, подоконники и окна билетных касс не реже одного раза каждые два часа, нанести социальную разметку у касс, мест для сидения, вендинговых автоматов и торговых павильонов, разместить кожные антисептики в свободном доступе в кассовых залах и залах ожидания, туалетах, рабочих местах персонала и на входе-выходе из автовокзала или автостанции.

При этом указанные меры предлагаются к выполнению как в режиме ограничений, связанных с распространением инфекции, так и в режиме повышенной готовности (стабилизации).

Кроме этого, рекомендуется либо установить новый вендинговый автомат на автостанции/автовокзале, либо предусмотреть в старом отсеки для продажи одноразовых масок и перчаток, а также продавать их в билетных кассах.