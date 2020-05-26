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2020-05-26T20:50
https://ria.ru/20200526/1572029855.html
Минтранс выпустил рекомендации по работе автовокзалов
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РИА Новости

Минтранс выпустил рекомендации по работе автовокзалов

20:50 26.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса
Сотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Минтранс РФ в рамках совместных с Роспотребнадзором методических рекомендаций для пассажиров и предприятий автотранспортного комплекса рекомендовал минимизировать продажу билетов на автостанциях и автовокзалах за наличный расчет, говорится в рекомендациях.
Также ведомства рекомендовали протирать ручки, поручни, подоконники и окна билетных касс не реже одного раза каждые два часа, нанести социальную разметку у касс, мест для сидения, вендинговых автоматов и торговых павильонов, разместить кожные антисептики в свободном доступе в кассовых залах и залах ожидания, туалетах, рабочих местах персонала и на входе-выходе из автовокзала или автостанции.
При этом указанные меры предлагаются к выполнению как в режиме ограничений, связанных с распространением инфекции, так и в режиме повышенной готовности (стабилизации).
Кроме этого, рекомендуется либо установить новый вендинговый автомат на автостанции/автовокзале, либо предусмотреть в старом отсеки для продажи одноразовых масок и перчаток, а также продавать их в билетных кассах.
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