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2020-05-26T21:12
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"Газпром" и Грузия договорились о цене на газ
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РИА Новости

"Газпром" и Грузия договорились о цене на газ

21:12 26.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Цена российского газа для Грузии будет такой, как была при 100% выборке годового контрактного объема, теперь обязательства по отбору зафиксированы твердо, сообщили журналистам в пресс-службе "Газпрома".
"Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо", - сообщили в компании.
Министр экономики Грузии Натия Турнава во вторник сообщила журналистам, что руководство страны договорилось с "Газпромом" о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
В марте 2019 года Грузия и "Газпром экспорт" подписали новый контракт по транзиту российского газа в Армению через грузинскую территорию, который должен был действовать до конца 2020 года. Тогда Турнава заявляла, что соглашение содержит улучшенные коммерческие условия: транзитная плата была увеличена, а цена на российский газ снижена. Грузинская сторона также сообщала, что договорилась с "Газпромом" о закупках газа в малом количестве. Объемы и цена этих поставок не разглашались.
Основной поставщик газа в Грузию - Азербайджан. До января 2017 года Грузия получала за транзит газа из России в Армению 10% от общего объема пропущенного сырья. В 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только денежными средствами.
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Газпром ЭкспортАзербайджанАрменияГазпромГрузияЭкономика
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