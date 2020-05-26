Синоптики заявили о рекордных осадках в Москве в конце недели

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обширная циклоническая депрессия принесет в Москву рекордное количество осадков в конце недели, "четыре ведра на квадратный метр", сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Обширная циклоническая депрессия, раскинувшаяся над Балканами и Западным Причерноморьем, в ближайшие двое суток будет набирать мощь за счет влажного и теплого морского воздуха. Сформировавшись в компактный и очень активный атмосферный вихрь, "Балканец" в пятницу атакует Центральную Россию. В результате на Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области обрушится колоссальное количество небесной влаги – за сутки в осадкомеры попадет почти месячная норма осадков. Например, на Москву по самым пессимистичным модельным расчетам может пролиться до 42-47 миллиметров дождя, что составляет четыре ведра воды на метр квадратный", - сказал Тишковец.
По его словам, возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков в мае, который принадлежит 1976 году, когда за 24 часа на столицу вылилось 39 миллиметров.
"Мало того, в воскресенье прогнозируется очередная порция довольно интенсивных ливней. Таким образом, до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за предыдущие 25 суток, а это более 60 миллиметров, поэтому, май, по всей видимости, будет переувлажнён в 2,5 раза больше, чем положено по климатической норме", - сообщил Тишковец.