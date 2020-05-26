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2020-05-26T21:06
https://ria.ru/20200526/1572029658.html
Минтранс призвал опрашивать водителей автобусов о состоянии здоровья
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РИА Новости

Минтранс призвал опрашивать водителей автобусов о состоянии здоровья

20:44 26.05.2020 (обновлено: 21:06 26.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВодитель за рулем автобуса
Водитель за рулем автобуса
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Минтранс РФ и Роспотребнадзор рекомендуют опрашивать водителей автобусов и машинистов трамваев на транспортных предприятиях о состоянии их здоровья и здоровья тех, кто живет с ними, говорится в совместных рекомендациях ведомств для пассажиров и предприятий автотранспортного комплекса.
Также рекомендуется организовать ежедневный осмотр перед началом рабочей смены с проведением термометрии и отстранением от работы тех, у кого повышенная температура и признаки инфекционного заболевания.
Водителям и машинистам рекомендуется соблюдать социальную дистанцию при получении путевых листов и прохождении медосвидетельствования. На предприятиях рекомендовано проводить ежедневную влажную уборку служебных помещений, применять бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа, следует из документа.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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