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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:39
https://ria.ru/20200526/1572029549.html
Власти Москвы выделили 85 миллиардов рублей на поддержку бизнеса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571602031_0:46:3078:1777_1036x0_80_0_0_529150bd5f600cdf077d4a9837e98368.jpg
РИА Новости

Власти Москвы выделили 85 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

20:39 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТоргово-пешеходный мост "Багратион" в Москве
Торгово-пешеходный мост Багратион в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса общим объемом 85 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В помощь московскому бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 миллиардов рублей", - написал мэр в своем блоге.
Собянин отметил, что торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей.
"К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек", - добавил мэр.
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