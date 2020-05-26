Власти Москвы выделили 85 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

Собянин отметил, что торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей.