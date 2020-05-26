Власти Москвы выделили 85 миллиардов рублей на поддержку бизнеса

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса общим объемом 85 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В помощь московскому бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 миллиардов рублей", - написал мэр в своем блоге.
Собянин отметил, что торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей.
"К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысячи организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек", - добавил мэр.
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