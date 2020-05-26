Путин кинул ручку на стол во время совещания

Глава государства напомнил, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности, многие остаются без жилья. После этого президент бросил на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N

В ходе заседания Зиничев доложил, что с начала года в России зафиксировали 5626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Огонь уничтожил 251 дом. Также глава МЧС рассказал, что в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, десять участков автомобильных дорог.