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Путин кинул ручку на стол во время совещания
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РИА Новости

Путин кинул ручку на стол во время совещания

20:35 26.05.2020 (обновлено: 00:46 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Глава государства напомнил, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности, многие остаются без жилья. После этого президент бросил на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.
Ранее во вторник президент провел совещание в режиме видеоконференции. В нем принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и руководители нескольких регионов.
В ходе заседания Зиничев доложил, что с начала года в России зафиксировали 5626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Огонь уничтожил 251 дом. Также глава МЧС рассказал, что в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, десять участков автомобильных дорог.
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РоссияЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинОбщество
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