Путин кинул ручку на стол во время совещания

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Глава государства напомнил, что из-за стихийных бедствий жизнь людей зачастую находится в опасности, многие остаются без жилья. После этого президент бросил на стол ручку, которую до этого перебирал в руках.
Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020
Ранее во вторник президент провел совещание в режиме видеоконференции. В нем принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и руководители нескольких регионов.
В ходе заседания Зиничев доложил, что с начала года в России зафиксировали 5626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Огонь уничтожил 251 дом. Также глава МЧС рассказал, что в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, десять участков автомобильных дорог.