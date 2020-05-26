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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:34
https://ria.ru/20200526/1572029126.html
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 948
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569178980_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_87d4ff4bef806b16b65f012509c1b894.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 948

20:33 26.05.2020 (обновлено: 20:34 26.05.2020)
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© РИА НовостиСитуация в Турции в связи COVID-19
Ситуация в Турции в связи COVID-19
© РИА Новости
АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 948, умерли 28 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлены 948 новых случаев, всего заразившихся – 158 762. Мы потеряли сегодня 28 пациентов, всего умерших - 4397. Вылечились сегодня 1492 пациента, всего – 121 507", - написал Коджа в Twitter.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТурцияВ мире
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