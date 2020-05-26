Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 948

АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 948, умерли 28 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции с 25 марта.
"Сегодня выявлены 948 новых случаев, всего заразившихся – 158 762. Мы потеряли сегодня 28 пациентов, всего умерших - 4397. Вылечились сегодня 1492 пациента, всего – 121 507", - написал Коджа в Twitter.
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