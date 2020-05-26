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Собянин уверен, что у московского бизнеса хорошие перспективы
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РИА Новости

Собянин уверен, что у московского бизнеса хорошие перспективы

20:31 26.05.2020 (обновлено: 20:48 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что у столичного бизнеса хорошие перспективы.
"Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса – хорошие перспективы", - написал мэр в своем блоге.
Он подчеркнул, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы.
"И когда настанет время – так же быстро и энергично откроет свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое", - добавил мэр.
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