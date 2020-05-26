В Екатеринбурге ликвидировали пожар в здании культурного центра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали крупный пожар в здании центра культуры "Орджоникидзевский" в Спасатели ликвидировали крупный пожар в здании центра культуры "Орджоникидзевский" в Екатеринбурге , пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС

Ранее сообщалось о возгорании на площади 700 квадратных метров в Центре культуры "Орджоникидзевский" на бульваре Культуры, 3.

"На пожаре работали три звена газодымозащитной службы. Для ликвидации огня снаружи здания задействовались пожарные автолестницы и подъемники. Чуть более двух часов пожарным потребовалось, чтобы справиться с огнем. Сейчас на месте проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что горела неэксплуатируемая часть здания Екатеринбургской академии современного искусства. Пустотные перекрытия и перегородки в здании способствовали быстрому распространению огня, но пожарным удалось не допустить его перехода на эксплуатируемые помещения здания и духовный центр, вплотную примыкающий к зданию академии искусств.