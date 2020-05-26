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В Екатеринбурге ликвидировали пожар в здании культурного центра
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РИА Новости

В Екатеринбурге ликвидировали пожар в здании культурного центра

20:28 26.05.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидировали крупный пожар в здании центра культуры "Орджоникидзевский" в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 700 квадратных метров в Центре культуры "Орджоникидзевский" на бульваре Культуры, 3.
"На пожаре работали три звена газодымозащитной службы. Для ликвидации огня снаружи здания задействовались пожарные автолестницы и подъемники. Чуть более двух часов пожарным потребовалось, чтобы справиться с огнем. Сейчас на месте проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что горела неэксплуатируемая часть здания Екатеринбургской академии современного искусства. Пустотные перекрытия и перегородки в здании способствовали быстрому распространению огня, но пожарным удалось не допустить его перехода на эксплуатируемые помещения здания и духовный центр, вплотную примыкающий к зданию академии искусств.
В одной из частей здания академии искусств на первом этаже расположен магазин, из которого при пожаре эвакуированы 23 человека. Пострадавших в результате пожара нет, подчеркнули в ведомстве.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
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