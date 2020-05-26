Америке рано ослаблять ограничения из-за COVID-19, заявили в ВОЗ

МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Глава Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ Карисса Этьен заявила, что в странах Америки, которые стали эпицентром пандемии, неподходящий момент для ослабления режима.
"В большинстве стран американского континента сейчас неподходящий момент для ослабления ограничений или пересмотра стратегий сдерживания вируса. Необходимо оставаться бдительными и агрессивно применять меры здравоохранения, опробованные и подтвердившие эффективность в других странах", - сказала она в ходе информационной сессии, опубликованной в микроблоге организации в Twitter.
"По мере приближения к цифре 5 миллионов заражений в мире группа латиноамериканских стран обошла Европу и США по числу ежедневно выявляемых случаев. Мы подозреваем, что реальные цифры еще выше официальных", - добавила Этьен.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,3 миллиона случаев заражения, свыше 342 тысяч человек скончались.
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