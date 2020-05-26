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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:26
https://ria.ru/20200526/1572028933.html
Америке рано ослаблять ограничения из-за COVID-19, заявили в ВОЗ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571775304_0:133:3169:1916_1036x0_80_0_0_671d21fbc3b4ea41db93f008c085fa56.jpg
РИА Новости

Америке рано ослаблять ограничения из-за COVID-19, заявили в ВОЗ

20:26 26.05.2020
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© REUTERS / Rahel PatrassoМедицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
© REUTERS / Rahel Patrasso
МЕХИКО, 26 мая - РИА Новости. Глава Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ Карисса Этьен заявила, что в странах Америки, которые стали эпицентром пандемии, неподходящий момент для ослабления режима.
"В большинстве стран американского континента сейчас неподходящий момент для ослабления ограничений или пересмотра стратегий сдерживания вируса. Необходимо оставаться бдительными и агрессивно применять меры здравоохранения, опробованные и подтвердившие эффективность в других странах", - сказала она в ходе информационной сессии, опубликованной в микроблоге организации в Twitter.
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По данным ВОЗ, на 25 мая в Америке были зарегистрированы почти 2,4 миллиона случаев COVID-19, погибли 143 тысячи человек. За последние сутки число заражений на континенте выросло на 57 171, что составляет 57% от общемирового числа.
Директор отдельно отметила Бразилию, в которой на последней неделе выявлен максимум случаев с начала вспышки коронавируса, а также Чили и Перу, где уровни заболеваемости говорят о продолжающемся росте эпидемии.
"По мере приближения к цифре 5 миллионов заражений в мире группа латиноамериканских стран обошла Европу и США по числу ежедневно выявляемых случаев. Мы подозреваем, что реальные цифры еще выше официальных", - добавила Этьен.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,3 миллиона случаев заражения, свыше 342 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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