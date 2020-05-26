Приемная мать рассказала о реакции жившей в больнице девочки на мир

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Приемная мать пятилетней девочки, которая всю жизнь прожила в перинатальном центре, рассказала о том, как девочка первое время боялась выходить на улицу.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, у нее все хорошо.

"Каждое предложение пойти погулять, и у нее начинали трястись руки, накатывались слезы в глазах, и она спрашивала: "Зачем нам на улицу? Почему?", - рассказала приемная мать девочки по телефону в интервью Первому каналу

Кроме того, по ее словам, при виде других детей семьи, девочка начинала плакать, она боялась и не знала, как с ними общаться и играть.

"В первые дни при виде моих остальных детей она начинала плакать, потому что она просто боялась, не знала, как с ними общаться, как с ними играть, у нее не было опыта общения с другими людьми", - рассказала она.

Также приемная мать рассказала, что девочка мечтает о поездке на море.

"Она постоянно говорит о том, что она безумно хочет поехать в Крым, каждый вечер, когда мы ложимся спать, у нее сразу: "Ну что, мы скоро в Крым поедем, да?", - рассказывает женщина.

Ранее в апреле в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы сообщали, что рассматривается возможность передачи ребенка в семью родственников или замещающую семью. На тот момент девочка продолжала оставаться в перинатальном центре, где она находилась с самого рождения.

Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщала РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина.