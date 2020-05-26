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2020-05-26T21:16
https://ria.ru/20200526/1572028899.html
Приемная мать рассказала о реакции жившей в больнице девочки на мир
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РИА Новости

Приемная мать рассказала о реакции жившей в больнице девочки на мир

20:31 26.05.2020 (обновлено: 21:16 26.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДети играют на детской площадке
Дети играют на детской площадке
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Приемная мать пятилетней девочки, которая всю жизнь прожила в перинатальном центре, рассказала о том, как девочка первое время боялась выходить на улицу.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы, у нее все хорошо.
"Каждое предложение пойти погулять, и у нее начинали трястись руки, накатывались слезы в глазах, и она спрашивала: "Зачем нам на улицу? Почему?", - рассказала приемная мать девочки по телефону в интервью Первому каналу.
Кроме того, по ее словам, при виде других детей семьи, девочка начинала плакать, она боялась и не знала, как с ними общаться и играть.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
25 мая, 16:24
Кузнецова рассказала о жившей в медцентре девочке
"В первые дни при виде моих остальных детей она начинала плакать, потому что она просто боялась, не знала, как с ними общаться, как с ними играть, у нее не было опыта общения с другими людьми", - рассказала она.
Также приемная мать рассказала, что девочка мечтает о поездке на море.
"Она постоянно говорит о том, что она безумно хочет поехать в Крым, каждый вечер, когда мы ложимся спать, у нее сразу: "Ну что, мы скоро в Крым поедем, да?", - рассказывает женщина.
Ранее в апреле в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы сообщали, что рассматривается возможность передачи ребенка в семью родственников или замещающую семью. На тот момент девочка продолжала оставаться в перинатальном центре, где она находилась с самого рождения.
Кроме того, уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщала РИА Новости, что девочке подобрали замещающую семью, все документы оформят после карантина.
В начале февраля Пресненский суд Москвы удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
17 февраля, 10:01
Омбудсмен рассказала о судьбе братьев девочки, живущей в медцентре
18003021
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МоскваОбщество
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