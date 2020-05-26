Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже

© Доминик Бутен Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже

ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Жертвами коронавируса во Жертвами коронавируса во Франции стали 28 530 человек, в больницах остаются 16264 человека, сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"С COVID-19 госпитализированы 16 264 человек (против 18 468 неделю назад). За 24 часа зарегистрировано 318 новых госпитализаций, тогда как неделю назад этот показатель составлял 506 человек", - сообщают в ведомстве.

Из числа заболевших у 1555 выявлена тяжелая форма коронавируса, они находятся в реанимации.

"С начала эпидемии 100 841 были госпитализированы, из них 17 807 - в отделения реанимации. Домой выписаны 65 879 человек. Умерло 28 530 человек, из них 18 195 - в больницах, а 10 335 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - отмечают в DGS.

По информации на вечер понедельника, во Франции с коронавирусом были госпитализированы 16 798 человек. Последний раз информация об умерших от коронавируса поступала в четверг: на тот момент число погибших составляло 28 215 человек. До вторника свежих данных не поступало.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.