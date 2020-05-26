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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T20:24
https://ria.ru/20200526/1572028857.html
Жертвами коронавируса во Франции стали 28 530 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360331_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_273761d909e14263a4d466615156962e.jpg
РИА Новости

Жертвами коронавируса во Франции стали 28 530 человек

20:24 26.05.2020
336
© Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
© Доминик Бутен
ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Жертвами коронавируса во Франции стали 28 530 человек, в больницах остаются 16264 человека, сообщает во вторник Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"С COVID-19 госпитализированы 16 264 человек (против 18 468 неделю назад). За 24 часа зарегистрировано 318 новых госпитализаций, тогда как неделю назад этот показатель составлял 506 человек", - сообщают в ведомстве.
Из числа заболевших у 1555 выявлена тяжелая форма коронавируса, они находятся в реанимации.
"С начала эпидемии 100 841 были госпитализированы, из них 17 807 - в отделения реанимации. Домой выписаны 65 879 человек. Умерло 28 530 человек, из них 18 195 - в больницах, а 10 335 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - отмечают в DGS.
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По информации на вечер понедельника, во Франции с коронавирусом были госпитализированы 16 798 человек. Последний раз информация об умерших от коронавируса поступала в четверг: на тот момент число погибших составляло 28 215 человек. До вторника свежих данных не поступало.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
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Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФранцияВ мире
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