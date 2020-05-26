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2020-05-26T20:18
https://ria.ru/20200526/1572028738.html
Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
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РИА Новости

Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

20:18 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Грузия до сих пор не ответила на ноту России с просьбой дать пояснения по поводу возможного посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами, Москва ждет реакции, говорится в заявлении МИД РФ.
"Посещение Центра им. Р.Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждём официальной реакции Тбилиси", - заявили в МИД РФ.
"Видим целесообразность организации посещения Центра российскими экспертами только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса (в т.ч. в помещения, занимаемые американскими специалистами), что позволит обеспечить его реальную проверку. А не стать частью очередной американской пиар-кампании по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ", - отмечается в заявлении ведомства.
РФ исходит из того, что "визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (разве что за исключением пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных и региональных организаций". Это позволит сосредоточиться на спокойном экспертном анализе ситуации, добавили в МИД.
Лаборатория Лугара в Грузии
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Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.
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