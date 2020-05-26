Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Грузия до сих пор не ответила на ноту России с просьбой дать пояснения по поводу возможного посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами, Москва ждет реакции, говорится в заявлении МИД РФ.

"Посещение Центра им. Р.Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждём официальной реакции Тбилиси", - заявили в МИД РФ.

"Видим целесообразность организации посещения Центра российскими экспертами только при предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса (в т.ч. в помещения, занимаемые американскими специалистами), что позволит обеспечить его реальную проверку. А не стать частью очередной американской пиар-кампании по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ", - отмечается в заявлении ведомства.

РФ исходит из того, что "визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (разве что за исключением пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных и региональных организаций". Это позволит сосредоточиться на спокойном экспертном анализе ситуации, добавили в МИД.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара" в пригороде Тбилиси , под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.