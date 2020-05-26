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2020-05-26T20:15
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США не сообщают России о деятельности в лаборатории Лугара в Грузии
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РИА Новости

США не сообщают России о деятельности в лаборатории Лугара в Грузии

20:15 26.05.2020
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© Фото : NCDCЛаборатория Лугара в Грузии
Лаборатория Лугара в Грузии
© Фото : NCDC
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США, несмотря на запросы РФ, не предоставляют информацию об осуществляемой в биологической лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии деятельности двойного назначения, заявили в МИД РФ.
Как подчеркнули в МИД РФ, осуществляемая на базе "Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара" военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало вопросов. Лаборатория высокого уровня биозащиты построена министерством обороны США и используется в его интересах для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний, на ее территории действует "Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия", отметили в МИД.
"По имеющейся информации, американское военное ведомство и аффилированные с ними структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение её безопасности. Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения – как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), так и по двусторонним каналам", - говорится в заявлении МИД РФ.
"Предмет нашей обеспокоенности – Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности, особенно когда речь идёт о столь чувствительных аспектах", - отметили в министерстве.
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В МИД отметили, что РФ известно о посещении лаборатории 14-15 ноября 2018 года группой иностранных экспертов с заявленной целью "обеспечения транспарентности и повышения уверенности в соблюдении положений КБТО". "В распространенном от имени группы экспертов докладе предсказуемо даются выгодные США оценки "транспарентности", якобы продемонстрированной принимающей стороной... Очевидно, что успокоительные фразы и наукообразные описания используются для того, чтобы уйти от ответа на главный вопрос: почему грузинская лаборатория системы здравоохранения финансируется американскими военными, а на её территории на постоянной основе развернуто "Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия"", - отмечается в заявлении.
В МИД подчеркнули, что посещение Центра им. Р.Лугара никаким образом не связано с ООН или КБТО, потому эти международные институты не имеют никакого отношения к оценке его результатов.
"Вновь приходится констатировать лицемерную позицию Вашингтона, который формально ратует за укрепление КБТО, но при этом на протяжении двух десятилетий продолжает блокировать принятие юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным механизмом проверки. Неясно, что мешает США согласиться на предполагаемую Протоколом верификацию, если они, как утверждается, не ведут никакой противоречащей КБТО деятельности. Тем более, что американскими официальными представителями верификация позиционируется как основополагающий элемент любого эффективного соглашения в области контроля над вооружениями", - добавили в ведомстве.
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