США не сообщают России о деятельности в лаборатории Лугара в Грузии

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США , несмотря на запросы РФ , не предоставляют информацию об осуществляемой в биологической лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии деятельности двойного назначения, заявили в МИД РФ

Как подчеркнули в МИД РФ, осуществляемая на базе "Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Р.Лугара" военно-биологическая деятельность иностранных государств вызывает немало вопросов. Лаборатория высокого уровня биозащиты построена министерством обороны США и используется в его интересах для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний, на ее территории действует "Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия", отметили в МИД.

"По имеющейся информации, американское военное ведомство и аффилированные с ними структуры финансируют проводимые в лаборатории исследования, а также оплачивают эксплуатационные расходы, включая обеспечение её безопасности. Несмотря на наши запросы, США не предоставляют информацию об осуществляемой там деятельности двойного назначения – как в плане мер укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), так и по двусторонним каналам", - говорится в заявлении МИД РФ.

"Предмет нашей обеспокоенности – Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности, особенно когда речь идёт о столь чувствительных аспектах", - отметили в министерстве.

В МИД отметили, что РФ известно о посещении лаборатории 14-15 ноября 2018 года группой иностранных экспертов с заявленной целью "обеспечения транспарентности и повышения уверенности в соблюдении положений КБТО". "В распространенном от имени группы экспертов докладе предсказуемо даются выгодные США оценки "транспарентности", якобы продемонстрированной принимающей стороной... Очевидно, что успокоительные фразы и наукообразные описания используются для того, чтобы уйти от ответа на главный вопрос: почему грузинская лаборатория системы здравоохранения финансируется американскими военными, а на её территории на постоянной основе развернуто "Управление медицинских исследований сухопутных войск США – Грузия"", - отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что посещение Центра им. Р.Лугара никаким образом не связано с ООН или КБТО, потому эти международные институты не имеют никакого отношения к оценке его результатов.