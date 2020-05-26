Любимов: рязанских волонтеров наградят за вклад в борьбу с COVID-19

РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Волонтеры в Волонтеры в Рязанской области , которые помогают в борьбе с коронавирусной пандемией , получат денежное вознаграждение, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на видеоконференцсвязи с активистами регионального волонтерского штаба всероссийской акции "Мы вместе" и отделения Общероссийского народного фронта.

Глава региона обсудил с участниками встречи практическую работу добровольцев в период борьбы с пандемией коронавируса, результаты акции "Мы вместе" и ответил на их вопросы. В онлайн-разговоре приняли участие руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Евгений Зызин, координатор акции "Мы вместе", сотрудник ресурсного центра поддержки добровольчества Рязанской области Евгения Решетина, руководитель регионального штаба "Мы вместе", координатор ВОД "Волонтеры-медики" в регионе Дарья Сауткина.

"Работы у регионального ОНФ , волонтерского штаба сейчас очень много. Направления – самые разные. Мы прикладываем все возможные усилия с тем, чтобы борьба с коронавирусом была максимально эффективной, а люди испытывали минимум дискомфорта в условиях пандемии. Активисты Общероссийского народного фронда, движения добровольцев в этой большой работе с самого начала стали нам незаменимыми помощниками. Ваша поддержка для огромного количества жителей региона, наших медиков является очень важной", - сказал Любимов.

По его словам, всероссийская акция "Мы вместе", к которой область присоединилась еще в марте 2020 года, помогла привлечь много рязанцев, которые не захотели оставаться в стороне и предложили свою помощь людям.

"Мы вместе" стала серьезным объединяющим фактором, единой площадкой добрых дел в регионе. Этот совместный проект ОНФ, "Волонтеров-медиков" и Ассоциации волонтерских центров всегда может рассчитывать на поддержку правительства Рязанской области", – сказал губернатор.

Любимов отметил, что волонтерам выделены автомобили для поездок по городу. Кроме того, рязанские добровольцы получат денежные поощрения за вклад в борьбу с коронавирусом. Благодарностями губернатора и премиями будут награждены 156 человек.

"Из резервного фонда региона министерству образования и молодежной политики области на эти цели выделено 8,6 миллиона рублей. Готовятся еще несколько решений о премировании волонтеров, которые позволят получить вознаграждение за работу и другим участникам движения добровольцев и акции "Мы вместе", – сказал Николай Любимов.