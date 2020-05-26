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Религия и мировоззрение
2020-05-26T22:39
https://ria.ru/20200526/1572028285.html
В РПЦ ожидают поэтапное возобновление богослужений с участием прихожан
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569965055_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d833f7ea864dd095900540030ad4d625.jpg
РИА Новости

В РПЦ ожидают поэтапное возобновление богослужений с участием прихожан

20:04 26.05.2020 (обновлено: 22:39 26.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя закрыт для посещения
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви ожидают поэтапное восстановление богослужебной жизни и открытие храмов для посещения мирянами – соответствующие переговоры запланированы с властями регионов, заявил РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви, член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции протоиерей Максим Козлов.
"Как нам говорят медицинские и гражданские власти, мы постепенно начинаем выходить из эпидемиологической "ямы", и жизнь потихонечку начинает налаживаться. В том числе ожидается поэтапное восстановление богослужебной жизни", - сказал Козлов.
Он напомнил, что патриарх Московский и вся Руси Кирилл накануне провел дистанционное совещание с членами рабочей группы по коронавирусу и другими церковными сотрудниками.
"В контексте того совещания были запланированы соответствующие переговоры с гражданскими властями, в том числе московского региона, на тему поэтапного открытия храмов для посещения мирянами", - пояснил собеседник агентства.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
23 мая, 17:59Распространение нового коронавируса
В РПЦ надеются на скорое открытие московских храмов
Ранее сообщалось, что участники рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в понедельник в ходе онлайн-совещания обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов в Московской епархии. В этом совещании также принимал участие Максим Козлов.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.
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