В РПЦ ожидают поэтапное возобновление богослужений с участием прихожан

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви ожидают поэтапное восстановление богослужебной жизни и открытие храмов для посещения мирянами – соответствующие переговоры запланированы с властями регионов, заявил РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви, член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции протоиерей Максим Козлов.

"Как нам говорят медицинские и гражданские власти, мы постепенно начинаем выходить из эпидемиологической "ямы", и жизнь потихонечку начинает налаживаться. В том числе ожидается поэтапное восстановление богослужебной жизни", - сказал Козлов.

Он напомнил, что патриарх Московский и вся Руси Кирилл накануне провел дистанционное совещание с членами рабочей группы по коронавирусу и другими церковными сотрудниками.

"В контексте того совещания были запланированы соответствующие переговоры с гражданскими властями, в том числе московского региона, на тему поэтапного открытия храмов для посещения мирянами", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что участники рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции в понедельник в ходе онлайн-совещания обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов в Московской епархии. В этом совещании также принимал участие Максим Козлов.

Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.