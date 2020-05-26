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Воронежская область
Воронежская область
2020-05-26T20:24
https://ria.ru/20200526/1572028212.html
Воронежская облдума установит ограничения для рюмочных в регионе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572028810_701:372:2500:1384_1036x0_80_0_0_1255e2ca69ed7b38c6b8e104340e9cc4.jpg
РИА Новости

Воронежская облдума установит ограничения для рюмочных в регионе

20:02 26.05.2020 (обновлено: 20:24 26.05.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской областиЗаседание Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной думы
© Фото предоставлено пресс-службой Областной думы Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Воронежская областная дума предложила законодательно ограничить в регионе продажу алкоголя в барах, кафе, закусочных и рюмочных с площадью залов обслуживания до 50 квадратных метров, которые расположены в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает во вторник заксобрание.
Соответствующий закон, разработанный депутатами Романом Жоговым, Александром Овсянниковым и Андреем Рогатневым, был принят в первом чтении 26 мая на заседании Воронежской областной думы.
"Данный законопроект позволит решить сразу несколько социально направленных задач. В частности, ограничение поможет защитить здоровье воронежцев, а также позволит гражданам в районах жилой застройки чувствовать себя более безопасно и спокойно в любое время суток", - пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
До 2017 года регионы могли сами законодательно регулировать систему ограничений по продаже алкоголя в заведениях общепита, но затем соответствующие полномочия регионов были упразднены. Ситуацией воспользовались бизнесмены, которые фактически организовали в жилых многоквартирных домах круглосуточную продажу спиртного навынос. На текущий момент в Воронежской области в многоквартирных домах расположено 113 предприятий общепита, имеющих лицензию на продажу алкоголя при оказании своих услуг. Из них 109 находятся в Воронеже (при этом 75 имеют зал обслуживания до 50 квадратных метров и фактически относятся к разряду так называемых "наливаек"). Именно на их деятельность в связи с нарушением общественного порядка чаще всего поступают жалобы жителей многоквартирных домов, по данным регионального департамента имущественных и земельных отношений.
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Пятого мая 2020 года вступил в силу Федеральный закон о запрете продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях, которые имеют площадь зала не более 20 квадратных метров. Данным законодательным решением субъектам РФ также было предоставлено право устанавливать дополнительные ограничения для таких точек общепита. Законом региона может быть как увеличена минимально возможная площадь подобных баров, кафе, рюмочных, закусочных, так и установлен полный запрет продажи спиртного в многоквартирных домах.
"На наш взгляд, базовые 20 квадратных метров зала для заведения общественного питания с возможностью продавать алкоголь - это слишком мало для цивилизованного формата. Здесь идет речь не о полноценном обслуживании посетителей, а банальной торговле алкоголем, в том числе и навынос в ночное время, со всеми малоприятными для жильцов дома последствиями этого процесса", - отметил один из инициаторов законопроекта, председатель комитета Воронежской областной думы по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов.
Депутаты пришли к решению установить дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, зал обслуживания которых менее 50 квадратных метров. Как отмечает облдума, такие нормы площади не окажут влияния на цивилизованный бизнес.
Как сообщил Владимир Нетёсов, ко второму чтению парламентарии проведут еще ряд консультаций с исполнительными органами власти региона, правоохранительными и надзорными ведомствами, с учетом мнений общественности и предпринимателей.
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Воронежская областьВладимир НетесовАлександр ОвсянниковВоронежская областьВоронежОбщество
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