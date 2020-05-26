США допустили скорое введение санкций против "Северного потока — 2"

Фрагменты труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в окрестностях города Любмин

БЕРЛИН, 26 мая — РИА Новости. Посол Германии Посол США Ричард Гренелл , заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".

"Новые санкции пользуются поддержкой обеих партий. Несмотря на предвыборную борьбу, законотворческий процесс может пройти быстро", — сказал он в интервью газете Handelsblatt .

По словам дипломата, цель возможных санкций — помешать ввести трубу в строй. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил, но одной из возможностей могут быть штрафы обслуживающих объект компаний.

Гренелл в интервью также потребовал от Берлина пересмотреть политику в отношении России. По его словам, пока Германия не платит достаточное количество взносов в бюджет НАТО, она не должна "прикармливать зверя".

Заявления дипломата критично восприняли в Берлине.

"Когда пандемия коронавируса подвергает страны во всем мире тяжелому давлению, это не время накручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстерриториальными, то есть нарушающими международное право санкциями", — заявила изданию представитель министра экономики и энергетики страны Петера Штайнмайера.

Гренелл в скором времени заканчивает свою работу в Берлине

"Северный поток — 2"

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В конце прошлого года Вашингтон принял оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".

Швейцарская компания Allseas, прокладывавшая газопровод, почти сразу остановила работы.

В Германии заявили, что считают "Северный поток — 2" экономическим проектом и отклоняют экстерриториальные санкции.