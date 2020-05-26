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2020-05-26T23:05
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США допустили скорое введение санкций против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

США допустили скорое введение санкций против "Северного потока — 2"

19:57 26.05.2020 (обновлено: 23:05 26.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФрагменты труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в окрестностях города Любмин
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 26 мая — РИА Новости. Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".

"Новые санкции пользуются поддержкой обеих партий. Несмотря на предвыборную борьбу, законотворческий процесс может пройти быстро", — сказал он в интервью газете Handelsblatt.

По словам дипломата, цель возможных санкций — помешать ввести трубу в строй. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил, но одной из возможностей могут быть штрафы обслуживающих объект компаний.
Гренелл в интервью также потребовал от Берлина пересмотреть политику в отношении России. По его словам, пока Германия не платит достаточное количество взносов в бюджет НАТО, она не должна "прикармливать зверя".
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Заявления дипломата критично восприняли в Берлине.
"Когда пандемия коронавируса подвергает страны во всем мире тяжелому давлению, это не время накручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстерриториальными, то есть нарушающими международное право санкциями", — заявила изданию представитель министра экономики и энергетики страны Петера Штайнмайера.
Гренелл в скором времени заканчивает свою работу в Берлине.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.
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Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В конце прошлого года Вашингтон принял оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".
Швейцарская компания Allseas, прокладывавшая газопровод, почти сразу остановила работы.
В Германии заявили, что считают "Северный поток — 2" экономическим проектом и отклоняют экстерриториальные санкции.
Достроить трубу может российское судно "Академик Черский", но, по словам министра энергетики Александра Новака, его подготовка займет время.
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