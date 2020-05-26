США допустили скорое введение санкций против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 26 мая — РИА Новости. Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
"Новые санкции пользуются поддержкой обеих партий. Несмотря на предвыборную борьбу, законотворческий процесс может пройти быстро", — сказал он в интервью газете Handelsblatt.
По словам дипломата, цель возможных санкций — помешать ввести трубу в строй. Как это будет реализовано на практике, посол не уточнил, но одной из возможностей могут быть штрафы обслуживающих объект компаний.
Гренелл в интервью также потребовал от Берлина пересмотреть политику в отношении России. По его словам, пока Германия не платит достаточное количество взносов в бюджет НАТО, она не должна "прикармливать зверя".
Заявления дипломата критично восприняли в Берлине.
"Когда пандемия коронавируса подвергает страны во всем мире тяжелому давлению, это не время накручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими экстерриториальными, то есть нарушающими международное право санкциями", — заявила изданию представитель министра экономики и энергетики страны Петера Штайнмайера.
Гренелл в скором времени заканчивает свою работу в Берлине.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
В конце прошлого года Вашингтон принял оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".
Швейцарская компания Allseas, прокладывавшая газопровод, почти сразу остановила работы.
В Германии заявили, что считают "Северный поток — 2" экономическим проектом и отклоняют экстерриториальные санкции.
Достроить трубу может российское судно "Академик Черский", но, по словам министра энергетики Александра Новака, его подготовка займет время.