ЕС договорился с Сербией и Черногорией о сотрудничестве по охране границ

"Тесное сотрудничество с нашими партнерами на Западных Балканах крайне важно, если мы хотим решить общие миграционные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Заключенные соглашения о сотрудничестве в области охраны границ с Сербией и Черногорией являются важной частью нашей общей стратегии по управлению границами… Сотрудничество направлено на борьбу с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, оно еще больше укрепит безопасность на внешних границах ЕС", - указывается в документе.