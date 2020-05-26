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ЕС договорился с Сербией и Черногорией о сотрудничестве по охране границ
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РИА Новости

ЕС договорился с Сербией и Черногорией о сотрудничестве по охране границ

19:57 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Совет ЕС во вторник утвердил два решения о заключении соглашений с Черногорией и Сербией в области сотрудничества по охране совместных границ и препятствованию нелегальной миграции и трансграничной преступности, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
Сообщается, что в охране совместных границ будет участвовать Европейское агентство по охране внешних границ Frontex.
"Тесное сотрудничество с нашими партнерами на Западных Балканах крайне важно, если мы хотим решить общие миграционные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Заключенные соглашения о сотрудничестве в области охраны границ с Сербией и Черногорией являются важной частью нашей общей стратегии по управлению границами… Сотрудничество направлено на борьбу с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, оно еще больше укрепит безопасность на внешних границах ЕС", - указывается в документе.
Сообщается, что соглашение вступит в силу в Черногории с 1 июля. В Сербии процедура утверждения соглашения еще не завершена, оно вступит в силу, как только будут завершены все формальности.
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