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Московские власти готовы обеспечить безопасность мобильного голосования
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РИА Новости

Московские власти готовы обеспечить безопасность мобильного голосования

19:55 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДистанционное голосование
Дистанционное голосование
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дистанционное голосование. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Москва имеет достаточно технологий, чтобы обеспечить безопасность мобильного голосования в случае его применения, тем более что такой опыт уже имеется, сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко на конференции "ЦИПР".
"Я думаю, технологий достаточно, слишком много советчиков и мало реальных реализаторов... Все будет безопасно", - заявил Лысенко, отвечая на вопрос достаточно ли технологий для обеспечения безопасного мобильного голосования.
Он напомнил, что в Москве уже имеется опыт проведения электронного голосования при выборах в Мосгордуму.
"Я абсолютно уверен, что мы придем к тому, что будут юридически значимые дополнительные возможности... Сейчас такие истории, с учетом принятого федерального закона, могут появиться снова", - заявил Лысенко.
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