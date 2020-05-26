Московские власти готовы обеспечить безопасность мобильного голосования

"Я думаю, технологий достаточно, слишком много советчиков и мало реальных реализаторов... Все будет безопасно", - заявил Лысенко, отвечая на вопрос достаточно ли технологий для обеспечения безопасного мобильного голосования.

"Я абсолютно уверен, что мы придем к тому, что будут юридически значимые дополнительные возможности... Сейчас такие истории, с учетом принятого федерального закона, могут появиться снова", - заявил Лысенко.